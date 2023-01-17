أخبار اليمن : صنعاء: إتلاف 135 كيسا من الثوم المخالف للمواصفات

صنعاء: إتلاف 135 كيسا من الثوم المخالف للمواصفاتاتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، كمية من الثوم المجفف المستورد لمخالفته للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم أن الهيئة ضبطت في مركز رقابة صنعاء كمية 135 كيسا من الثوم المجفف مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود اعفان وفطريات وحشرات حية وتغير في خواص المنتج.

وأشار البلاغ إلى أن عملية الاتلاف تأتي في إطار جهود الهيئة في إجراء كافة الفحوصات على السلع والمنتجات للتأكد من صلاحيتها وسلامتها وأمان استخدامها حماية ووقاية لصحة وسلامة المستهلك ومحاربة ظاهرة الغش التجاري، مؤكداً حرص الهيئة على القيام بدورها في حماية المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول عنه .

