صنعاء: إتلاف 135 كيسا من الثوم المخالف للمواصفات
اتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، كمية من الثوم المجفف المستورد لمخالفته للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم أن الهيئة ضبطت في مركز رقابة صنعاء كمية 135 كيسا من الثوم المجفف مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود اعفان وفطريات وحشرات حية وتغير في خواص المنتج.
وأشار البلاغ إلى أن عملية الاتلاف تأتي في إطار جهود الهيئة في إجراء كافة الفحوصات على السلع والمنتجات للتأكد من صلاحيتها وسلامتها وأمان استخدامها حماية ووقاية لصحة وسلامة المستهلك ومحاربة ظاهرة الغش التجاري، مؤكداً حرص الهيئة على القيام بدورها في حماية المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول عنه .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : صنعاء: إتلاف 135 كيسا من الثوم المخالف للمواصفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.