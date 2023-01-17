أخبار اليمن : إجلاء 3800 مهاجر أفريقي من اليمن في 2022

إجلاء 3800 مهاجر أفريقي من اليمن في 2022أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عن مساعدتها لأكثر من 3800 مهاجر أفريقي على العودة من اليمن إلى بلادهم، خلال العام الماضي 2022.

وقالت المنظمة في بيان على تويتر، "إنها ساعدت 3874 مهاجراً في الوصول بأمان إلى ديارهم من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية، خلال العام 2022".

وأكدت المنظمة أنها تعمل على ضمان سلامة ورفاهية وكرامة الأشخاص المتنقلين.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن 44 ألف مهاجر أفريقي يعيشون حالياً في اليمن بعد أن تقطعت بهم السُبل، فيما يُقيم نحو 200 آلف آخرين في مخيمات لجوء ومجتمعات مستضيفة في عدة محافظات يمنية.

