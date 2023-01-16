أخبار اليمن : المشاط يلتقي المبعوث الأممي والفريق المرافق له

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المشاط يلتقي المبعوث الأممي والفريق المرافق له

التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ والفريق المرافق له. المشاط يلتقي المبعوث الأممي والفريق المرافق لهالتقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ والفريق المرافق له. وخلال اللقاء أكد الرئيس المشاط، على أهمية دور الأمم المتحدة وما تبذله من جهود للدفع بعملية السلام في اليمن. وقال ” إننا في الجمهورية اليمنية نحرص على تخفيف معاناة الشعب اليمني الإنسانية التي صنعها العدوان، وتحقيق مطالب الشعب بالسلام العادل والمشرف”. من جانبه أشاد المبعوث الأممي، بجهود فخامة الرئيس مهدي المشاط في الدفع بعملية السلام إلى الأمام وحرصه على نجاح التهدئة خلال الفترة السابقة.

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