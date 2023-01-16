أخبار اليمن : حازب يطلع على الأداء التعليمي بالجامعة الإماراتية

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حازب يطلع على الأداء التعليمي بالجامعة الإماراتية

اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب على سير الأداء التعليمي والأكاديمي بالجامعة الإماراتية الدولية. حازب يطلع على الأداء التعليمي بالجامعة الإماراتيةاطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب على سير الأداء التعليمي والأكاديمي بالجامعة الإماراتية الدولية. واستمع الوزير حازب من رئيس الجامعة الدكتور نجيب الكميم ونائبه أحمد البعداني إلى إيضاح حول أوضاع الجامعة في الجوانب التعليمية والأكاديمية. وأكد وزير التعليم العالي، الحرص على رفع كفاءة الجامعة وغيرها من الجامعات اليمنية في الجانب العلمي والبحثي والمؤسسي وفقاً للنظام والقانون. وأعرب عن أمله في مواصلة الجهود التي بدأتها الجامعة في مسيرة التطوير والتحديث لبنيتها التحتية والأكاديمية وتلبية المتطلبات ومواجهة الاستحقاقات الوطنية والدولية. إلى ذلك اطلع وزير التعليم العالي على سير الامتحانات بكليتي الطب والهندسة.. مشيداً بالجهود المبذولة في تحسين وتطوير الأداء الأكاديمي والعلمي والبحثي والإداري.

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