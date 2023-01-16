أخبار اليمن : العراق يهزم قطر ويتأهل إلى نهائي خليجي 25

العراق يهزم قطر ويتأهل إلى نهائي خليجي 25
تأهل المنتخب العراقي إلى نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" بعد فوزه 2-1 على نظيره القطري، في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين في البصرة.
ومنح إبراهيم بايش التقدم للعراق بعد 19 دقيقة وبعد ذلك بتسع دقائق أدرك عمرو سراج التعادل لقطر التي تشارك بمنتخب تحت 23 عاما.
وأعاد أيمن حسين التقدم للعراق قبل دقيقتين من الاستراحة وهو ما كان كافياً لتأهل صاحب الأرض إلى النهائي.
ويلعب العراق في النهائي يوم الخميس ضد الفائز من مواجهة البحرين حاملة اللقب وعمان والتي تقام في وقت لاحق من يوم الاثنين.
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