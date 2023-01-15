أخبار اليمن : حظر زراعة القات في إب

حظر زراعة القات في إبوجّه محافظ إب، عبدالواحد صلاح، مكتب الزراعة والري في المحافظة، ومدراء المديريات، ومكاتب الزراعة في المديريات، بحظر أعمال التوسع بزراعة القات في الأراضي الزراعية والمسطحة، والوديان، والمحميات الطبيعية.

وأوضح مدير مكتب الزراعة والري في المحافظة المهندس حمود الرصاص، أن توجيهات قيادة المحافظة تأتي تنفيذاً للقرار الوزاري بهذا الشأن، لما تشكّله شجرة القات من تهديد على الإنتاج الزراعي .. معتبراً قرار حظر التوسّع في زراعة القات خطوة مهمة على طريق تطوير القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أن القرار يستهدف منع زراعة القات في مديريات المحافظة عموماً، ومناطق قاع الحقل، ووادي السحول، ووادي بناء، ووادي عنّة، على وجه الخصوص .. مبيناً أن القرار يشمل منع نقل شتلات القات من محافظة إلى أخرى، وإلزام جميع النقاط الأمنية في مداخل المحافظة بضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأفاد المهندس الرصاص، بأنه، وبموجب القرار، سيتم إلزام كافة مزارعي القات بإدخال الزراعة البينية لمحاصيل الحبوب والبقوليات بين خطوط زراعة القات.

وأشاد بحرص قيادة المحافظة على تطبيق القرار على الواقع العملي من خلال تشكيل لجان إشرافية لمتابعة تنفيذه في عموم المديريات، ومحاسبة المخالفين والمقصّرين وفقاً للتقارير التي سترفعها اللجان المكلَّفة من الميدان.