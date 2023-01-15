أخبار اليمن : المشاط وابوراس يناقشان مستجدات المشاورات التي ترعاها سلطنة عمان

المشاط وابوراس يناقشان مستجدات المشاورات التي ترعاها سلطنة عمانالتقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى - رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو راس.

جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات والمشاورات التي جرت في صنعاء برعاية عمانية.

وثمن الرئيس المشاط دور الأشقاء في سلطنة عمان وحرصهم على الدفع بعملية السلام في اليمن.

وعبرا عن الشكر باسم المجلس السياسي الأعلى وأبناء الشعب اليمني، لسلطنة عمان وقيادتها الرشيدة على جهودهم في هذا الجانب.