أخبار اليمن : 7 جرحى بنيران جيش العدو السعودي في صعدة

7 جرحى بنيران جيش العدو السعودي في صعدة
أُصيب 7 مدنيين، اليوم، بينهم أفارقة بنيران جيش العدو السعودي في مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني في صعدة، أن 5 جرحى بينهم 4 مهاجرين أفارقة وصلوا إلى مستشفى منبه الريفي بعد تعرّضهم لقصف سعودي في منطقة الرقو.
وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي مستمر في استهداف مناطق متفرقة من مديرية شدا بقذائف المدفعية، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح بليغة تم إسعافهما إلى مستشفى رازح الريفي لتلقي العلاج اللازم.
واعتبر المصدر استهداف العدو السعودي المدنيين انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ومواثيق الأمم المتحدة.. مستغربا صمت الأمم المتحدة إزاء تلك الجرائم.
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