أخبار اليمن : شرف يلتقي أومو هانجي بمناسبة انتهاء فترة عمله باليمن

شرف يلتقي أومو هانجي بمناسبة انتهاء فترة عمله باليمنالتقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بصنعاء نيستور أومو هانجي، بمناسبة انتهاء فترة عمله في اليمن.

وفي اللقاء أشاد الوزير شرف بالجهود التي بذلها أومو هانجي في خلال فترة عمله باليمن تعزيز الشراكة بين حكومة الإنقاذ الوطني وصندوق الأمم المتحدة للسكان .. متمنياً له النجاح في مهامه المستقبلية.

وأكد استمرار وزارة الخارجية في تقديم التسهيلات اللازمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان والعاملين فيه بما يمكنهم من أداء أنشطتهم على النحو المطلوب.

من جانبه أعرب أومو هانجي، عن تقديره للتسهيلات التي لمسها خلال فترة عمله من قبل حكومة الإنقاذ ممثلة بوزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد أن المكتب لن يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للشعب اليمني، سيما في ظل الظروف الانسانية الصعبة التي يمر بها.