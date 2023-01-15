أخبار اليمن : الوفد العماني يغادر صنعاء بعد زيارة استمرت عدة أيام

الوفد العماني يغادر صنعاء بعد زيارة استمرت عدة أيام
غادر الوفد العماني اليوم العاصمة صنعاء، برفقة رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام بعد زيارة استمرت عدة أيام.
وقد التقى الوفد العماني خلال الزيارة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وتم مناقشة الجهود التي يقوم بها الأشقاء في سلطنة عمان الشقيقة، فيما يتعلق بمسار السلام وتبادل وجهات النظر حولها.
وأوضح عبد السلام أنه استمرارا للجهود التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان غادر الوفد الوطني إلى مسقط بعد إجراء نقاشات جادة وإيجابية، حول الترتيبات الإنسانية التي تحقق للشعب اليمني الاستقرار وتمهد للسلام الشامل والعادل وإنهاء العدوان والحصار.
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