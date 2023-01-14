أخبار اليمن : احذر.. هذه المشروبات تضاعف خطر الإصابة بالسرطان

احذر.. هذه المشروبات تضاعف خطر الإصابة بالسرطانتوصلت دراسة حديثة إلى أن تناول المشروبات المحلاة، يضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لدى البالغين الذين يتناولون أكثر من مشروبين في اليوم.

وبحسب صحيفة "الصن"، وجدت الدراسة أن تناول البالغين، وخاصة النساء، مشروبين من المشروبات المحلاة بالسكر كل يوم "يضاعف" خطر الإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين.

وأكدت الدراسة أن المشروبات الغازية والمشروبات بنكهة الفاكهة ومشروبات الرياضة والطاقة كلها تشكل تهديدا كبيرا.

وفي سياق الدراسات السابقة، وجد العلماء بجامعة "كيونغ هي" في كوريا الجنوبية أن احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كانت أقل بنسبة 22 بالمئة لدى الأشخاص الذين تناولوا الكثير من الفاكهة والخضروات، مقارنة بمن يأكلون أقل.

ووجدت ورقة بحثية أخرى، نُشرت في عام 2020، أن الأطعمة الغنية بحمض الفوليك والمغنيسيوم ومنتجات الألبان يمكن أن تساعد جميعها في درء أكثر أنواع السرطان فتكا.

في عام 2019، وجد خبراء صينيون أن تناول 44 جراما فقط من خضروات الأليوم التي تشمل العديد من الأنواع كالثوم والبصل، كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالمرض القاتل.

وفي عام 2018، توصل الخبراء إلى نتيجة مفادها بأن الفيتامينات والمكملات الغذائية يمكن أن تساعد في الحماية من سرطان الأمعاء.