أخبار اليمن : إصابة 4 مواطنين بقصف مدفعي سعودي بصعدة

دوت الخليج -

إصابة 4 مواطنين بقصف مدفعي سعودي بصعدة

أُصيب أربعة مواطنين اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مناطق حدودية متفرقة بمحافظة صعدة. إصابة 4 مواطنين بقصف مدفعي سعودي بصعدةأُصيب أربعة مواطنين اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مناطق حدودية متفرقة بمحافظة صعدة. وأكد مصدر طبي بصعدة وصول أربعة مواطنين إلى مستشفى الطلح العام بعد إصابتهم بجراح مختلفة إثر تعرضهم لقصف مدفعي سعودي في مناطق حدودية بصعدة. واستنكر المصدر الصمت المعيب للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تجاه الجرائم اليومية التي يرتكبها النظام السعودي بحق المواطنين في المناطق الحدودية.

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