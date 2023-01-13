أخبار اليمن : قصف سعودي جديد على صعدة يوقع 4 جرحى

دوت الخليج -

قصف سعودي جديد على صعدة يوقع 4 جرحى

أصيب 4 مواطنين اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. قصف سعودي جديد على صعدة يوقع 4 جرحىأصيب 4 مواطنين اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة، أن أربعة مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة إثر تعرضهم لقصف مدفعي سعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه. وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد ساعات من استهداف العدو السعودي لمناطق متفرقة في مديرية منبه وشدا خلفت شهداء وجرحى.

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