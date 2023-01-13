أخبار اليمن : شهيدان وجريح بقصف سعودي على شدا ومنبه

دوت الخليج -

شهيدان وجريح بقصف سعودي على شدا ومنبه

استشهد مواطنان، وأصيب ثالث، اليوم جراء قصف مدفعي لجيش العدو السعودي على مديريتي شدا ومنبه في محافظة صعدة. شهيدان وجريح بقصف سعودي على شدا ومنبهاستشهد مواطنان، وأصيب ثالث، اليوم جراء قصف مدفعي لجيش العدو السعودي على مديريتي شدا ومنبه في محافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة، أن العدو السعودي استهدف بالقصف المدفعي مناطق متفرقة من مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث. وأدان المصدر هذه الجريمة التي تضاف إلى سجل العدوان المليء بالجرائم بحق أبناء الشعب اليمني بتواطؤ الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية

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