أخبار اليمن : شهيدان بانفجار لغمين في التحيتا والدريهمي

شهيدان بانفجار لغمين في التحيتا والدريهمياستشهد مواطنان في مديريتي التحيتا والدريهمي بمحافظة الحديدة، اليوم، إثر انفجار لغمين من مخلفات العدوان.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له، أن مواطنين اثنين استشهدا بانفجار لغمين في وادي قرية الزعفران بالدريهمي وفي مديرية التحيتا.

تأتي هاتان الحادثتان بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المركز استشهاد 3 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلان، وإصابة آخر في مديرية الدريهمي بانفجار لُغم من مخلفات قوى العدوان.