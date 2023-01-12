أخبار اليمن : المشاط: الملف الإنساني خطوة أولى لتحقيق السلام في اليمن

المشاط: الملف الإنساني خطوة أولى لتحقيق السلام في اليمن
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، وفد سلطنة عمان الشقيقة الذي يزور اليمن حالياً في إطار جهود السلطنة لإحلال السلام في اليمن.
جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة التي يقوم بها الأشقاء في سلطنة عمان الشقيقة، فيما يتعلق بمسار السلام وتبادل وجهات النظر حولها.
وفي اللقاء ثمن الرئيس المشاط، جهود الأشقاء في سلطنة عمان ودورهم الإيجابي في تحقيق السلام المشرف الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.
وحمل فخامة الرئيس، الوفد العماني، مسؤولية الاهتمام بالملف الإنساني باعتباره الخطوة الأولى لتحقيق السلام.
وأبلغ الرئيس المشاط الوفد العماني، نقل تحياته وسلامه لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة وتهنئته له بالذكرى الثالثة لتوليه السلطة.
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