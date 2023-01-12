أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ مصلح علاية

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ مصلح علاية
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مصلح علي علاية، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وأشاد أمين عام المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ أمين عبده علي علاية عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإخوانه وكافة آل علاية في مديرية الشعر محافظة إب، بمناقب الراحل، حيث كان أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية ومن الساعين لفعل الخير والصلح بين الناس.
معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
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