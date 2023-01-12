أخبار اليمن : القبض على مدير مدرسة حكومية لتصويره 100 فتاة سراً

القبض على مدير مدرسة حكومية لتصويره 100 فتاة سراًألقت السلطات التركية القبض على مدير مدرسة بعد قيامه بتصوير أكثر من 100 فتاة سرا، وأحيل إلى المحكمة بتهمة الاستخدام غير القانوني لبيانات شخصية.

وقام مدير إحدى المدارس الحكومية في مدينة "أرضروم" التركية بالسفر إلى مدينة إسطنبول بهدف قضاء إجازة في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، حيث ألقي القبض عليه بعد قيامه بتصوير عدد من الفتات سرا خلال مشيهن في شوارع المدينة.

والتقط الرجل أكثر من 100 صورة لفتيات بطريقة غير لائقة، وقام بجمع الصور في أرشيف منفصل على هاتفه.

وبحسب صحيفة "الصباح" التركية، فقد التقط الرجل الصور لنساء يسرن في شوارع اسطنبول المزدحمة والحدائق وينزلن في مترو الأنفاق.

