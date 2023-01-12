أخبار اليمن : رياح وأمطار وأجواء باردة.. والأرصاد يحذر

رياح وأمطار وأجواء باردة.. والأرصاد يحذرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وبادرة نسبياً، في عدة محافظات، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وقد تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، لحج، أبين، شبوة وهضبة حضرموت.

وأشار إلى احتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية على محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، الضالع، إب وتعز أثناء الليل والصباح الباكر.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية ، ورياح نشطة إلى قوية تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.8 في ذمار، 7 في عمران، 7.4 في صنعاء، 8.5 في السدة، 9 في إب.

ودعا المركـز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الشابورة المائية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.