أخبار اليمن : 140 خرقاً جديداً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة

140 خرقاً جديداً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 140 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 4 غارات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً تحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء حيس، و40 خرقاً بقصف مدفعي، و83 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.