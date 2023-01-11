أخبار اليمن : 3 شهداء وجريح بانفجار لغم في دريهمي الحديدة

3 شهداء وجريح بانفجار لغم في دريهمي الحديدةاُستشهد 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، وأُصيب آخر في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، اليوم جراء انفجار لُغم من مخلفات قوى العدوان.

وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له، استشهاد فاطمة حافظ دبيش 45 عاماً وأبنائها لطيفة محرم عبدالله 11 عاماً، وإحسان محرم عبدالله 13 عاماً إثر انفجار لُغم من مخلفات العدوان في قرية المكيمنية.

وأشار المركز، إلى أنه تم اسعاف رب الأسرة محرم عبدالله صغير مخمصة، إلى مستشفى الثورة بالمحافظة إثر إصابته بجروح جراء الانفجار.