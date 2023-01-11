أخبار اليمن : طقس اليمن.. أجواء باردة وتحذير من تشكل الضباب

طقس اليمن.. أجواء باردة وتحذير من تشكل الضبابتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً وتكون الضباب أو الشابورة المائية في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أن المتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

فيما قد تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، لحج، أبين، شبوة وهضبة حضرموت.

وأشار إلى احتمال تكون ضباب أو شابورة مائية على محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، الضالع، إب وتعز.

وحسب المركز يُحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.5 في ذمار، 8.4 في عمران، 8.6 في صنعاء وإب، 9 في السدة.

ودعا المركـز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الشابورة المائية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.