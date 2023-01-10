أخبار اليمن : لغم يودي بحياة طفلين ويُصيب ثالث شرق صنعاء

لغم يودي بحياة طفلين ويُصيب ثالث شرق صنعاءاستشهد طفلان وأصيب ثالث بجروح اليوم، بانفجار لغم من مخلفات قوى العدوان في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أن طفلين استشهدا وأُصيب ثالث بجروح خطيرة، إثر انفجار لغم من مخلفات قوى العدوان في منطقة عيال محمد بمديرية نهم.

وتشهد اليمن ارتفاعاً متزايداً في أعداد ضحايا مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية، في ظل استمرار دول العدوان في منع دخول أجهزة تطهير المناطق الملوثة بتلك المخلفات الخطرة.