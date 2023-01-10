لغم يودي بحياة طفلين ويُصيب ثالث شرق صنعاء
استشهد طفلان وأصيب ثالث بجروح اليوم، بانفجار لغم من مخلفات قوى العدوان في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أن طفلين استشهدا وأُصيب ثالث بجروح خطيرة، إثر انفجار لغم من مخلفات قوى العدوان في منطقة عيال محمد بمديرية نهم.
وتشهد اليمن ارتفاعاً متزايداً في أعداد ضحايا مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية، في ظل استمرار دول العدوان في منع دخول أجهزة تطهير المناطق الملوثة بتلك المخلفات الخطرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : لغم يودي بحياة طفلين ويُصيب ثالث شرق صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.