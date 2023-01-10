أخبار اليمن : وصول 73 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن في 2022

وصول 73 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن في 2022
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم، وصول أكثر من 73 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال العام 2022.
وقالت المنظمة في تقرير حديث لها، إن مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لها، سجلت وصول 10.620 مهاجراً إفريقياً إلى اليمن خلال ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 15 % عن شهر نوفمبر 9.222 مهاجراً.
وأوضحت أن إجمالي عدد المهاجرين في اليمن من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر بلغ 73.233 مهاجراً إفريقياً.
وذكرت المنظمة أن غالبية المهاجرين الواصلين إلى اليمن، كانوا من الإثيوبيين وبنسبة 97%، فيما كانت نسبة الـ3% المتبقية من الصوماليين، كما شكل الذكور نسبة 73%، فيما كانت النساء بنسبة 19%، إضافة إلى 5% من الأولاد و3% من الفتيات.
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