أخبار اليمن : صنعاء: مناقشة مستوى انجاز الخطط والبرامج الصحية التطويرية

صنعاء: مناقشة مستوى انجاز الخطط والبرامج الصحية التطويريةأشاد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة العامة والسكان، والمؤسسات التابعة لها في تحسين وتطوير مستوى خدماتها الطبية المقدمة للمواطنين.

ونوه رئيس الوزراء، لدى لقائه اليوم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، بمستوى الأداء العام للقطاع الصحي خلال الظرف العصيب الذي يمر به الوطن حاليا والنجاحات التي يتم تحقيقها في هذا القطاع برغم جملة التحديات التي يواجهها، وفي المقدمة استمرار الحصار وتأثيره المباشر على الاحتياجات الاساسية الدوائية والعلاجية والمستلزمات.

وقدم الدكتور المتوكل، عرضا موجزا لرئيس الوزراء على نشاط الوزارة ومستوى إنجازها لخططها وبرامجها السنوية والفصلية وكذا المشاريع وتركيزها على المشاريع الصحية في الأرياف وتوفير الخدمات الطبية بشكل عام في تلك المناطق.

ولفت إلى نشاط الوزارة في إعداد الدراسات العلمية لرفع المناعة للمواطنين من خلال الحلول الطبية والطبيعية، مشيرا إلى مشروع إعادة تأهيل المختبر الدوائي فيما يخص المباني والتجهيزات الحديثة والكوادر المتخصصة، علاوة على العمل على توفير عدد من أجهزة الأشعة المتطورة للمستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة.

وتطرق اللقاء، إلى استئناف عمليات زراعة الكلى في مستشفى الثورة ونسبة النجاح الكبيرة المحققة في هذا المجال من قبل اخصائيين يمنيين وبدعم مالي سخي من هيئة الزكاة التي تتحمل تكاليف العمليات.

