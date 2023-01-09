أخبار اليمن : العراق يقهر السعودية بثنائية في خليجي 25

العراق يقهر السعودية بثنائية في خليجي 25
تغلب المنتخب العراقي على نظيره السعودي 2 - صفر، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة حالياً في البصرة بالعراق..
وتقدم المنتخب العراقي عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 30، قبل أن يضيف أسو رستم الهدف الثاني في الدقيقة 88.
ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب عمان صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المنتخب السعودي عند 3 نقاط في المركز الثالث.
ويلتقي منتخب العراق مع المنتخب اليمني يوم الخميس المقبل، ويلعب المنتخب السعودي مع نظيره العماني في اليوم ذاته ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.
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