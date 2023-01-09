أخبار اليمن : أجواء باردة في 10 محافظات يمنية

أجواء باردة في 10 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً، في عدد من المحافظات، ورياحاً نشطة في المناطق الساحلية تسبب اضطراب البحر، خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء باردة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر مع انخفاض طفيف بمعدل درجة إلى درجتين مئويتين في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، أبين، لحج، إب وشبوة.
وأشار المركز إل احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 15-30 عقدة على جنوب البحر الأحمر و مدخل باب المندب وغرب خليج عدن.
وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 6 في عمران، 6.5 في ذمار، 6.8 في صنعاء، 7 في السدة، 10 في إب.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حث المركـز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها على أخذ الاحتياطات اللازمة، مُنبهاً مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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