أخبار اليمن : حملة مطالبة بسجن الفنانة شيرين

حملة مطالبة بسجن الفنانة شيرينبعد الحكم على الفنانة المصرية منة شلبي، بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه مصري، بتهمة إحراز المخدرات بقصد التعاطي، تعالت الأصوات التي تطالب بالعدالة، واصدار حكم مشابه على الفنانة شيرين عبد الوهاب بنفس التهمة.

وأعرب الكثير من المتابعين وخاصة الجمهور المصري، عن غضبهم بسبب التغاضي عما فعلته شيرين وعدم الحكم عليها، أسوة بمنة شلبي، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "وليش شيرين ماحبسوها؟"، "شيرين أيضا تعاطت المخدرات لماذا لم يتم معاقبتها"، "وين العدالة..ليش منة شلبي تنحبس بسبب المخدرات وشيرين ما حد حاسبها"، "شيرين تسافر وتحيي حفلات رغم حيازة وتعاطي المخدرات!!"، وغيرها من التعليقات التي استنكرت السكوت عن اخطاء شيرين.

يذكر أن محكمة الجنايات في مصر، قد عاقبت منة شلبي بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، بعد ان أثبتت النيابة العامة أن المضبوطات التي تم العثور عليها مع منة محشوة بالماريغوانا.

أما شيرين لم تلقى العقوبة ذاتها، رغم اثبات تعاطيها للمخدرات وحجزها من قبل عائلتها في مستشفى للعلاج من الإدمان، وبعد خروجها من المستشفى استكملت حياتها بشكل طبيعي وعادت إلى طليقها حسام حبيب بعقد قران جديد، وسافرت إلى لبنان والتقت مع فضل شاكر للتحضير لعمل فني جديد يجمعهما، كما تم نشر مقطع فيديو لها وهي ترقص في احدى الملاهي الليلية في لبنان برفقة زوجها وابنتها.

