أخبار اليمن : اليمن يستعد لمواجهة عمان بمعنويات عالية

اليمن يستعد لمواجهة عمان بمعنويات عاليةأنهى منتخب اليمن تحضيراته لمواجهة نظيره العماني مساء غدٍ الإثنين، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة "خليجي 25" المقامة حاليا في مدينة البصرة العراقية.

منتخب اليمن خاض اليوم حصة تدريبية مغلقة، بدأها بفترة تدريب مفتوحة لمدة 15 دقيقة بحضور وسائل الاعلام، التي أجرت عددا من اللقاءات مع اللاعبين والجهاز الإداري وفقا للوائح البطولة، ثم القيام بعملية الإحماء وتم بعد ذلك إغلاق الحصة التدريبية.

وبحسب موقع الاتحاد اليمني لكرة القدم، فإن معنويات اللاعبين عالية وقد تجاوزا نفسيا ومعنويا خسارة المباراة الأولى لهم أمام المنتخب السعودي والتي كانت بمثابة التجربة الدولية الأولى لهذا الفريق تحت قيادة المدرب التيشكي ميروسلاف سكوب.

وتغيب عن تدريبات اليمن، اللاعب ناصر محمدوه الذي مازال متأثرا بنزلة برد قوية، والحارس محمد أمان الذي شعر خلال تمرين الأمس ببعض الآلام أسفل الظهر وتم منحه راحة طبية.

(كووورة)

