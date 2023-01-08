أخبار اليمن : رصد 89 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 89 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 89 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 6 غارات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و8 خروقات بقصف مدفعي، و61 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.