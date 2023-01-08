أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله القاضي

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله القاضيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ عبدالله صالح القاضي، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية همدان، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ / محمد عبدالله صالح القاضي، وإخوانه، والى كافة آل القاضي، بمديرية همدان محافظة صنعاء، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الأليم.

وابتهل الأمين العام إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".

