أخبار اليمن : السمكية تدين جرائم المرتزقة بحق الصيادين اليمنيين

السمكية تدين جرائم المرتزقة بحق الصيادين اليمنيين
أدانت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر ما أقدم عليه مرتزقة العدوان من عملية اختطاف ثلاثة صيادين أثناء ممارستهم الصيد بمنطقة بحيص واقتيادهم الى مكان مجهول وتعذيبهم ومصادرة قاربهم.
واستنكرت الهيئة في بيان لها اليوم، هذه الأفعال المشينة والمتكررة في إرهاب الصيادين الباحثين عن لقمة عيش أسرهم واحتجازهم وتعذيبهم في إطار الجرائم لفرض التجويع الممنهج.
وحمل البيان الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية الانسانية مسئولية الصمت وغض الطرف على هذه الممارسات الاجرامية التي تضاعف من معاناة الصيادين، مطالبا بالاضطلاع بمسئولياتها لحماية الصيادين واتخاذ موقف لمنع هذه الجرائم.
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