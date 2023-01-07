أخبار اليمن : بعد تعرضهم للتعذيب.. عودة ثلاثة صيادين من سجون المرتزقة

بعد تعرضهم للتعذيب.. عودة ثلاثة صيادين من سجون المرتزقةاستقبلت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر ولجنة دعم الصيادين، ثلاثة صيادين تم اختطافهم من قبل مرتزقة العدوان منذ أيام.

وأوضح نائب رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الاحمر محمد العميسي، أن الصيادين المفرج عنهم تم احتجازهم لمدة 11 يوما وممارسة أنواع التعذيب بحقهم، مؤكدا حرص اللجنة على تعزيز دورها في متابعة قضايا الصيادين المختطفين والاهتمام بأسرهم.

فيما أفاد نائب رئيس لجنة دعم الصيادين المختطفين مدير عام الموانئ ومركز الإنزال السمكي عزيز العطيني، بأنه تم استقبال الصيادين المفرج عنهم وتقديم مساعدات مالية لهم من قبل اللجنة لتخفيف معاناتهم وتسهيل عودتهم لأسرهم.

من جانبهم أوضح الصيادون المفرج عنهم، أن عدد من مرتزقة العدوان يقلهم زورقين بحريين قاموا باختطافهم أثناء ممارستهم مهنة الصيد على متن قارب قبالة جزيرة الشعبين الواقعة غرب منطقة بحيص التابعة لمديرية ميدي محافظة حجة.

وأكدوا أنه تم الاعتداء عليهم بالضرب والشتم وربط أعينهم واقتيادهم إلى قوارب عسكرية واحتجازهم في سجن انفرادي، وتعذيبهم ومنعهم من الطعام باستثناء رغيف خبز وماء ومعاملتهم بصورة سيئة.