بعد تعرضهم للتعذيب.. عودة ثلاثة صيادين من سجون المرتزقة
استقبلت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر ولجنة دعم الصيادين، ثلاثة صيادين تم اختطافهم من قبل مرتزقة العدوان منذ أيام.
وأوضح نائب رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الاحمر محمد العميسي، أن الصيادين المفرج عنهم تم احتجازهم لمدة 11 يوما وممارسة أنواع التعذيب بحقهم، مؤكدا حرص اللجنة على تعزيز دورها في متابعة قضايا الصيادين المختطفين والاهتمام بأسرهم.
فيما أفاد نائب رئيس لجنة دعم الصيادين المختطفين مدير عام الموانئ ومركز الإنزال السمكي عزيز العطيني، بأنه تم استقبال الصيادين المفرج عنهم وتقديم مساعدات مالية لهم من قبل اللجنة لتخفيف معاناتهم وتسهيل عودتهم لأسرهم.
من جانبهم أوضح الصيادون المفرج عنهم، أن عدد من مرتزقة العدوان يقلهم زورقين بحريين قاموا باختطافهم أثناء ممارستهم مهنة الصيد على متن قارب قبالة جزيرة الشعبين الواقعة غرب منطقة بحيص التابعة لمديرية ميدي محافظة حجة.
وأكدوا أنه تم الاعتداء عليهم بالضرب والشتم وربط أعينهم واقتيادهم إلى قوارب عسكرية واحتجازهم في سجن انفرادي، وتعذيبهم ومنعهم من الطعام باستثناء رغيف خبز وماء ومعاملتهم بصورة سيئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : بعد تعرضهم للتعذيب.. عودة ثلاثة صيادين من سجون المرتزقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.