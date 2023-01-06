أخبار اليمن : رصد 106 خروقات لقوى العدوان في الحديدة

رصد 106 خروقات لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 106 خروقات لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات غارة للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً تحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء حيس، و16 خرقاً بقصف مدفعي، و82 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.