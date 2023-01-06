أخبار اليمن : متحور جديد لكورونا يثير مخاوف العالم

متحور جديد لكورونا يثير مخاوف العالم
زادت المخاوف في العالم من انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، تفشى بسرعة البرق في أيام قليلة، وبشكل رئيسي في الولايات المتحدة، والتي ارتفع فيها عدد المصابين الذين اضطروا لدخول المستشفى.
وذكرت وسائل اعلام ان المتحور الجديد والذي يعد طفرة لتركيبة من متحورات أوميكرون أطلقت عليه تسمية (إكس بي بي 1.5) ومن خصائصه الرئيسية سرعة انتشاره وتفشيه.
وأوضحت المصادر ان المتحور الجديد انتشر بسرعة مفرطة رغم مناعة الأشخاص وتلقيهم التلقيح، وانه في غضون شهر تقريباً قفزت نسبة انتقال العدوى في الولايات المتحدة من خمسة بالمئة إلى 40 بالمئة.
وبحسب عالم الفيروسات ومدير الأبحاث في معهد فرانسيس كريك في لندن جوناثان ستوي فان هذه السلالة هي نسخة ثالثة وحتى رابعة من فيروس سار-كوف-2، باعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط بمتحور وحيد لكوفيد-19. "إنها طفرة لتركيبة من متحورات أوميكرون".
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