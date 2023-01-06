حجة.. مخيم مجاني للعيون في عبس
تنفذ جمعية النبراس الصحية غداً السبت بمستشفى عبس العام محافظة حجة المخيم الطبي الجراحي المجاني رقم (224) لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، بدعم وتمويل من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية.
ويستهدف المخيم الذي يقام بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي والإدارة العامة للمخيمات ومكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، خلال الفترة من 7- 13 يناير الجاري، إجراء المعاينة والفحوصات والعمليات الجراحية لإزالة المياه البيضاء المجانية لأكثر من خمسة آلاف حالة من الفقراء والمعوزين.
واوضح المدير التنفيذي لجمعية النبراس الصحية الدكتور عبد الحق الاشول، أن الجمعية تدشن العام الجديد بمخيم النور المجاني بمديرية عبس والمناطق المجاورة.
وبين أن فترة المعاينة واجراء الفحوصات ستبدأ من السبت وحتى الاثنين بينما إجراء العمليات ستبدأ من الثلاثاء وحتى الجمعة القادمة.. مشيدا بدور مؤسسة بازرعة وسعيها لتمويل مثل هذه المخيمات لتوسيع دائرة المستفيدين خصوصا في ظل استمرار الحرب وتأثيراتها الكبيرة في زيادة مرضى العيون في اليمن.
وأشار الدكتور الاشول إلى أن هذا المخيم يأتي في إطار الشراكة التي تقوم بها الجمعية مع الجهات ذات العلاقة، للتخفيف من معاناة مرضى العيون في محافظة حجة وعدد من المحافظات اليمنية.
ودعا رجال المال والأعمال والمنظمات المحلية والاجنبية الى دعم مثل هذه الانشطة الطبية المجانية لرعاية البصر ومكافحة العمى لكثير من الفقراء والمحتاجين في مختلف المحافظات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : حجة.. مخيم مجاني للعيون في عبس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.