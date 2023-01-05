أخبار اليمن : انطلاق خليجي 25 مساء اليوم.. تعرف على القنوات الناقلة للمباريات

انطلاق خليجي 25 مساء اليوم.. تعرف على القنوات الناقلة للمبارياتتنطلق مساء اليوم الجمعة، بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية وتستمر حتى الـ19 من شهر يناير الجاري بمشاركة 8 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين بحيث يتأهل الاول والثاني من كل مجموعة لنصف النهائي.

المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن، والمجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات، وستقام على ملعبي البصرة والميناء.

ويبدأ حفل افتتاح البطولة عند الساعة 5:45 مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء، فيما تنطلق مباراة الافتتاح بين العراق وعُمان، في تمام الساعة 7:00 مساءً على استاد البصرة الدولي.

وستقام المباراة الثانية بين المنتخب اليمني ونظيره السعودي عند الساعة 9:45 دقيقة مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء.

القنوات الناقلة لمباريات "خليجي 25":

سيتم بث مباريات البطولة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" المفتوحة، بجانب قنوات "الكأس" القطرية، وقناة "عمان" الرياضية، وقناة "الكويت" الرياضية، والقنوات العراقية Al Iraqiya Sports HD، وAlrabiaa Sport.