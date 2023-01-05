أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة االشيخ فيصل البعداني

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة االشيخ فيصل البعداني
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ فيصل أحمد حسان البعداني، مدير عام الهيئة العامة لشؤون القبائل بمحافظة إب، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.
وأشاد الشريف في برقية العزاء التي بعثها إلى نجله الدكتور أمين فيصل أحمد حسان البعداني وإخـوانـه وكافة آل البعداني في مديرية بعدان، بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد الشخصيات الإجتماعية والقبلية المؤثرة في إب، ومن الذين بذلوا جهوداً كبيرة في المحافظة على الأمن والإستقرار والإصلاح بين الناس.
ونوه الأمين العام المساعد بإسهامات الفقيد وتفانيه وإخلاصه كواحد من قيادات المؤتمر الفاعلة والنشطة والمشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية في محافظة إب.
معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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