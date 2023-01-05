أخبار اليمن : المشاط يزور جبهة مقبنة ويشيد بدور أبناء تعز

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المشاط يزور جبهة مقبنة ويشيد بدور أبناء تعز

قام فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى - القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة إلى جبهة مقبنة في محافظة تعز. المشاط يزور جبهة مقبنة ويشيد بدور أبناء تعزقام فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى - القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة إلى جبهة مقبنة في محافظة تعز. وأشاد الرئيس المشاط بدور أبناء تعز الأحرار في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي ورفد الجبهات، وموقفهم الرافض لكل إغراءات دول العدوان، وانحيازهم إلى وطنهم وشعبهم. ونوه بمعنويات أبطال الجيش العالية، والجهوية الكاملة واليقظة في ظل المرحلة الراهنة، والمواقف البطولية التي سطرها أبطال الجيش اليمني في جبهات محافظة تعز دفاعاً عن اليمن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

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