دوت الخليج -

إصابة 7 أشخاص في قصف سعودي على صعدة

ارتفعت حصيلة القصف المدفعي السعودي الذي استهدف المناطق الحدودية في محافظة صعدة اليوم، إلى 7 أشخاص بينهم مهاجرون أفارقة. إصابة 7 أشخاص في قصف سعودي على صعدةارتفعت حصيلة القصف المدفعي السعودي الذي استهدف المناطق الحدودية في محافظة صعدة اليوم، إلى 7 أشخاص بينهم مهاجرون أفارقة. وأوضح مصدر أمني في صعدة، أن حصيلة استهداف العدو السعودي لمناطق متفرّقة من مديرية شدا ارتفعت إلى 4 مواطنين ومهاجر أفريقي. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي استهدف منطقتي الرقو وعفرة في "منبّه" الحدودية بالقصف المدفعي، ما أدى إلى إصابة مهاجرين أفارقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إصابة 7 أشخاص في قصف سعودي على صعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.