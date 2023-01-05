أخبار اليمن : 64 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

64 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 64 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس، وتحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و7 خروقات بقصف مدفعي، و48 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.