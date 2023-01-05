أخبار اليمن : الادارة العامة بتعز تتلقى ألفا و400 شكوى خلال عام

الادارة العامة بتعز تتلقى ألفا و400 شكوى خلال عامتلقت الإدارة العامة للشكاوى بمحافظة تعز وفروعها في المديريات والمكاتب التنفيذية خلال العام 2022م ألفاً و400 شكوى وتظلم وبلاغ .

وأوضح مدير شكاوى المحافظة عبدالله القدسي أن أغلب الشكاوى تركزت في الجهات الحكومية الخدمية التي يرتادها المواطنون باستمرار، مبيناً أنه تم البت في ألف و54 شكوى وتظلم .

وأشار إلى أن تلك الشكاوى تتراوح بنسب مختلفة بين الابتزاز وعرقلة المعاملات والشكاوى المتعلقة بأعمال الجهة وغيرها.

واعتبر القدسي أن نسبة إنجاز الشكاوى مؤشراً ايجابياً يدل على تفاعل واستجابة الجهات التي أحيلت إليها وعملت على إنجازها والفصل فيها ..مؤكداً ضرورة خلق شراكة مجتمعية فعالة للقضاء على الممارسات السلبية والتعسفات .

ودعا المواطنين في حال تعرضهم لحالات الابتزاز والرشوة أو عرقلة معاملاتهم إلى سرعة الإبلاغ عبر الرقم المجاني 8000131 أو الرقم الثابت 04290760.

ولفت مدير عام الشكاوى، إلى أنه في حال عدم تجاوب إدارات شكاوى المديريات والمكاتب التنفيذية أو عدم الانصاف، ينبغي سرعة إبلاغ مكتب رئاسة الجمهورية عبر رقمه المجاني 8009080، أو بتقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لنظام الشكاوى الموحد المعتمد من قبل مكتب الرئاسة.*سبأنت

