أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أجواء باردة ورياحاً نشطة

الأرصاد يتوقع أجواء باردة ورياحاً نشطةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً، ورياحاً نشطة إلى قوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية من المتوقع أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية لمحافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وذكر أن الأجواء قد تكون باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، لحج، أبين شبوة، هضبة حضرموت وغرب كل من مأرب والجوف.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وإلى 20 عقدة حول أرخبيل سقطرى.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.2 في ذمار، 4.4 في عمران، 5.8 في صنعاء، 6.5 في السدة.

وحث المركـز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها على أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

ودعا المزارعين ومربي النحل والماشية إلى حماية محاصيلهم الزراعية وثروتهم الحيوانية من الأجواء الباردة.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وكذلك حول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

