أخبار اليمن : عاجل.. طيران العدوان يشن 17 غارة على الحديدة

عاجل.. طيران العدوان يشن 17 غارة على الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 109 خروقات لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 17 غارة للطيران التجسسي على الجبلية وحيس، ومحاولة تسلل في الجبلية، واستحداث تحصينات قتالية في حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 25 طائرة تجسسية، و11 خرقاً بقصف مدفعي، و52 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.