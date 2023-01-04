أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج

الأرصاد يحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموجتوقع المركز الوطني للأرصاد الجويـة، أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدد من المحافظات والمناطق المرتفعة، ورياحاً نشطة إلى قوية في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وأرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وقد تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، لحج، أبين، شبوة وهضبة حضرموت.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية وأقصى سرعة لها تصل إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب فيما تصل أقصى سرعة لها إلى 24 عقدة حول أرخبيل سقطرى.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.5 في ذمار، 3.6 في صنعاء، 3.6 في عمران، 6 في السدة.

ودعا المركز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

وحث المزارعين ومربي النحل والماشية على حماية محاصيلهم الزراعية وثروتهم الحيوانية من الطقس البارد.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.