أخبار اليمن : شهيد بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الحديدة

شهيد بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الحديدةاستشهد مواطن في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، إثر انفجار لغم من مخلفات قوى تحالف العدوان.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له اليوم، أنه منذ بداية العام الجديد، تم تسجيل سقوط شهيدين و3 مصابين، بينهم أطفال، في عدد من المحافظات جراء مخلفات الحرب.

وأشار إلى أنه لا يزال خطر مخلفات الحرب يتربص بضحايا جدد، نتيجة اتساع نطاق التلوث، واستخدام القنابل العنقودية بشكل مفرط، وعدم توفّر الأجهزة الكاشفة للألغام.