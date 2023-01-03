أخبار اليمن : تحذير من رياح قوية وأجواء باردة في هذه المحافظات

تحذير من رياح قوية وأجواء باردة في هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى شديدة البرودة، في عدة محافظات، ورياحاً نشطة إلى قوية تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة وعلى المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، لحج، أبين، شبوة وهضبة حضرموت.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية وأقصى سرعة لها تصل إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب فيما تصل أقصى سرعة في أرخبيل سقطرى إلى 24 عقدة.

وأشار إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 4.5، صنعاء : 5.2 ، عمران : 5.6 ، السدة: 7.5 درجة مئوية.

ودعا المركز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

وحث المزارعين ومربي النحل والماشية على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية من الطقس البارد إلى البارد نسبياً.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.