أخبار اليمن : شهيد و7 جرحى بينهم طفلان في تعز وصعدة

شهيد و7 جرحى بينهم طفلان في تعز وصعدةاُستشهد مواطن وأصيب 7 آخرين، اليوم، بقصف مدفعي لجيش العدو السعودي ومرتزقته في محافظتي تعز وصعدة.

وأفاد مصدر أمني بأن قذيفة للمرتزقة سقطت في قرية مقربة بعزلة الربيعي بتعز، ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح متفاوتة.

وأوضح المصدر أن مواطناً استشهد وأُصيب 5 آخرين بينهم مهاجران أفريقيان بقصف مدفعي سعودي استهدف منطقة الرقو في منبه وشدا في صعدة.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيا منبه ورازح الريفيان.