أخبار اليمن : 5 طرق ذهبية تحمي من الخرف

5 طرق ذهبية تحمي من الخرفإن الخرف هو مصطلح عام و"ليس مرضًا محددًا" يتم تعريفه بأنه اضطراب تشمل أعراضه "ضعف القدرة على التذكر أو التفكير أو اتخاذ القرارات، التي تتعارض مع القيام بالأنشطة اليومية". ويعد مرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعًا.

وكشف خبراء أن نحو 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الخرف، ويتم تشخيص نحو 10 ملايين حالة جديدة كل عام، بينما يعتبر مرض ألزهايمر السبب الرئيسي للخرف في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لطبيبة الأعصاب فيرنا بورتر، فإن هذا العضو المعقد، يدير كل ما نقوم به من نوم وجوع وتفكير وانفعالات وحركات.

وقد شاركت بورتر، اختصاصية الأعصاب ومديرة خدمة الخرف ومرض ألزهايمر والاضطرابات العصبية الإدراكية في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي بالولايات المتحدة الأميركية، العناصر التي يمكن أن تعزز نشاط هذا العضو المعقد الذي لا غنى عنه وهي:

- التحدث والتعرف على أشخاص جدد

- التغذية الصحية السليمة

- الحصول على قسط كاف من النوم

- ممارسة رياضة المشي يومياً

- التمارين الذهنية

وبحسب عدد من الخبراء والمتخصصين فإن هناك 6 علامات واضحة تشير إلى إصابة الشخص بالخرف:

1. صعوبة إكمال المهام المألوفة

2. الخلط بين الزمان والمكان

3. مشاكل التحدث والكتابة

4. فقد الأشياء باستمرار

5. الميل إلى العزلة

6. تقلب الحالة المزاجية

يذكر أن الخرف أصبح أحد التحديات الصحية العالمية الرائدة، في ظل عدم توفر أدوية يمكنها علاج أي من الأنواع الشائعة.

وأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والاكتئاب، هم الأكثر عرضة للخطر.