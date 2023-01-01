أخبار اليمن : 5 طرق للسيطرة على القلق خلال العام الجديد

5 طرق للسيطرة على القلق خلال العام الجديديعاني عدد كبير من الناس من القلق، وذلك يرجع إلى طبيعة العصر الذي نعيش فيه حاليًا، والذي يتسم بالسرعة والمنافسة الشديدة والذي يضع عدد كبير منا تحت ضغط نفسي كبير، يؤثر على صحة الإنسان بالسلب.

تشجيع النفس ودعمها

لاتنتظر من الناس دعمك خلال العام الجديد، بل قم بدعم نفسك وتقديرها عن المجهود الذي تقوم به، حيث يرفع هذا من روحك المعنوية ويقلل من نسبة القلق الذي قد تعاني منها.

لا تقارن نفسك بالآخرين

العام الجديد ليس وقت مناسب للمقارنة بين الإنجازات التي قام بها الناس في العام الماضي والإنجازات التي قمت بها أنت، لذلك لا تقارن نفسك وركز انتباهك على العام الجديد.

ضع أهداف يسهل تحقيقها

كلما كانت الأهداف التي تضعها للعام الجديد واقعية، وسهلة التحقيق كلما قل لديك الشعور بالضغط والقلق من تحقيقها، وبالطبع ينعكس ذلك على أدائك وإنجازك لتلك المهام.

أطلب المساعدة

أحصل على الدعم إذا واجهك أمر ما أو شيء يصعب عليك تنفيذه أو القيام به، ولا تمتلك الخبرات والمعلومات الكافية لإتمامه والذي يضعك تحت ضغط كبير ويسبب لديك الكثير من القلق، لذلك لا تتردد في طلب المساعدة.

كن اجتماعي ولا تنعزل

مر العالم خلال السنوات الماضية بعزلة كبيرة ناتجة عن وباء كورونا، والذي سبب ضغط كبير على الناس حول العالم، وسبب ضغط نفسي وقلق لدى الكثير من الناس، ولكن الوباء انتهى لذلك حاول الإختلاط مع الناس خلال العام الجديد، سيساعدك هذا على التخلص من القلق.

تأثير القلق على الصحة

يمكن أن يؤدي القلق إلى إحداث بعض المشاكل والتي تتمثل في:

زيادة الوزن السمنة

ضغط دم مرتفع

أمراض القلب

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي

قلق مزمن

ضعف جهاز المناعة

أرق

مرض السكري

سكتة دماغية

